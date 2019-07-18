السيسي يشيد بالحس الوطني لمنتخب الجزائر خلال لقائه “بن صالح

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، بقصر الاتحادية، اليوم الخميس، الرئيس الجزائري عبدالقادر بن صالح، في أول زيارة خارجية له.

وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية: إن الرئيس بن صالح توجه بالتهنئة للرئيس السيسي على النجاح المبهر في استضافة وتنظيم بطولة الأمم الأفريقية 2019، معربًا عن شكره وامتنانه العميق لروح الأخوة الطيبة وكرم الضيافة والترحاب الذي حظي به المشجعون الجزائريون منذ وصولهم إلى مصر لمؤازرة منتخبهم الوطني، فضلًا عن التسهيلات المقدمة من قبل السلطات المصرية لتيسير كل الإجراءات اللازمة لدخول المشجعين الجزائريين إلى مصر لحضور مباريات البطولة، خاصة المباراة النهائية.

من جانبه، أشاد السيسي بأداء الفريق الجزائري على مدار البطولة، فضلًا عن الروح الرياضية والحس الوطني الذي اتسم به، وأعرب عن خالص الأمنيات بالتوفيق للمنتخب الوطني الجزائري في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية.