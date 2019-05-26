أخبار مصر

السيسي يهنئ الزمالك بفوزه بالكونفدرالية

27 مايو، 2019
542 أقل من دقيقة

التايم المصرية / وحيد العطار

أكد السفير بسام راضي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قدم التهنئة لفريق نادي الزمالك لفوزه بكأس الكونفدرالية.
هذا وقد قدم الرئيس السيسي التهنئة لجميع لاعبي نادي الزمالك علي الروح العالية والعزيمة والإصرار علي الفوز التي تحلي بها لاعبي الفريق والتي هي من سمات الشعب المصري العظيم.
كما قدم الرئيس السيسي التهنئة والشكر للجماهير المصرية العظيمة التي ساندت الفريق حتي الفوز.
جدير بالذكر أن فريقي نادي الزمالك وفريق نهضة بركان قد تعادلا في مبارتي الذهاب والإياب بهدف لكلا منهما.
ثم تعادلا الفريقين اليوم في المبارة النهائية ليحتكما لضربات الجزاء الترجيحية والتي إستطاع نادي الزمالك تحقيق الفوز 5-3 ليتوج بطلا لكأس الكونفدرالية الإقريقية

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

17 أكتوبر، 2018
95

“التعليم” تنعي مدرس توفى أثناء عمله بالمنوفية

16 أبريل، 2019
555

رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي.. غدا

16 مايو، 2019
594

شاهد.. بيان من القيادة العامة للقوات المسلحة

23 ديسمبر، 2018
113

رئيس الوزراء يعقد اجتماعاً موسعاً لوضع حوافز الإسراع فى تنمية سيناء

إغلاق