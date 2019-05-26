السيسي يهنئ الزمالك بفوزه بالكونفدرالية

التايم المصرية / وحيد العطار

أكد السفير بسام راضي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قدم التهنئة لفريق نادي الزمالك لفوزه بكأس الكونفدرالية.

هذا وقد قدم الرئيس السيسي التهنئة لجميع لاعبي نادي الزمالك علي الروح العالية والعزيمة والإصرار علي الفوز التي تحلي بها لاعبي الفريق والتي هي من سمات الشعب المصري العظيم.

كما قدم الرئيس السيسي التهنئة والشكر للجماهير المصرية العظيمة التي ساندت الفريق حتي الفوز.

جدير بالذكر أن فريقي نادي الزمالك وفريق نهضة بركان قد تعادلا في مبارتي الذهاب والإياب بهدف لكلا منهما.

ثم تعادلا الفريقين اليوم في المبارة النهائية ليحتكما لضربات الجزاء الترجيحية والتي إستطاع نادي الزمالك تحقيق الفوز 5-3 ليتوج بطلا لكأس الكونفدرالية الإقريقية