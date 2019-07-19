السيطرة على حريق بعيادة التأمين الصحي في بنها

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، اليوم الجمعة، على حريق محدود شب في عيادة التأمين الصحي ببنها، دون خسائر بشرية أو مادية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيق.

النيل ببنها.

انتقل اللواء حاتم حسين مدير إدارة الحماية المدنية، وتم الدفع بسيارتي إطفاء، والسيطرة على حريق دون أي خسائر، وتبين من المعاينة التي أجراها العقيد حسني نصار مفتش مباحث القليوبية، أن الحريق شب في إحدى الثلاجات الصغيرة بصيدلية في العيادة بسبب ماس كهربائي وتم إطفاؤه، وتبين احتراق مجموعة من الأوراق البسيطة دون أي خسائر في الأرواح.

من جانبه أكد الدكتور جمال حجاج مدير عام فرع التأمين الصحي بالقليوبية، أن الحريق الذي شب في العيادة، سببه ماس كهربائي في مشترك كهربائي متصل بثلاجة بإحدى الصيدليات، نتج عنه احتراق بعض الأوراق غير المهمة، وتم السيطرة عليه ومنع امتداده لأي ركن من أركان الصيدلية.