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السيطرة على حريق شب بمركب نيلي في الحوامدية

22 مايو، 2019
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سيطرت قوات الحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، على حريق شب بمركب نيلي بمركز الحوامدية، دون وقوع خسائر بشرية، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.
وتلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، بلاغا من شرطة النجدة، بإندلاع النيران بمركب نيلي بمركز الحوامدية، وعلى الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية وصحبتهم سيارات الإطفاء، وتبين نشوب الحريق بالمركب، أثناء إجراء صيانة بالمركب، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق، دون وقوع أيه خسائر بشرية.
وحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
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