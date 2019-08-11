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الشرطة تلقي القبض على الفنان فادي خفاجة وأشقائه .. تفاصيل مثيرة

11 أغسطس، 2019
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نشر سيد خفاجة والد الفنان فادى خفاجة تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أعلن فيه عن حبس ابنه هادى بسبب خروف العيد.

وقال سيد خفاجة :”تصدقوا يا مصريين جيران الهنا جايبين الشرطة عشان مش عارفين يناموا من الخروف اللى جبناه الساعة اتنين ونص الفجر والشرطة الساعة عشرة بتخبط وتقول الجيران مش عارفين يناموا من الخروف والكلاب.. معقولة ناس بتشغل الشرطة بحروب ملهاش أي لازمة.. طيب ليه وعلشان ايه حد يفهمنيوقامت أجهزة الشرطة بإلقاء القبض على الفنان فادي خفاجة، وأشقاءه، بعد أن قام عدد من الجيران بتحرير محضر ضدهم في قسم شرطة التجمع الأول بسبب انزعاجهم من صوت “خروف” العيد.

 

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