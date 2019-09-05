الصبروت: إحالة العاملين بـثلاثة مراكز شباب للتحقيق في القليوبية

قرر الدكتور محمود الصبروت وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، إحالة العاملين بمراكز شباب “دندنا، وكفر علوان”، التابعين لإدارة شباب طوخ للتحقيق، لغلقهم مراكز الشباب خلال أوقات العمل الرسمية .

كان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، قد شكل لجنة متابعة برئاسة محمد عبدالعزيز مدير إدارة خدمة المواطنين بالمديرية، للمرور علي مراكز الشباب بإدارتي طوخ، وبنها، للتأكد من إنتظام سير العمل وفتح المراكز وممارسة الأنشطة الرياضية بها خلال أوقات العمل الرسمية .

وتبين للجنة المتابعه غلق مراكز شباب “دندنا، وكفر علوان”، التابعين لإدارة شباب طوخ ، ومركز شباب كفر الحصة التابع لإدارة شباب بنها .

في حين وجدت اللجنة مركز شباب كفر الحدادين، ومركز شباب الحصة، تمارس نشاطها مع غياب بعض العاملين بالمراكز، كما شملت المتابعة مركز الناصرية التابع لإدارة شباب طوخ، مفتوح ويمارس نشاطه بشكل كامل .

وأضاف “الصبروت”، بأن حركة المتابعة المستمرة لمراكز الشباب بكافة قري ومدن المحافظة، تأتي تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية .