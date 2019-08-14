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الصبروط ” يحيل ٨ مراكز شباب بالقليوبية للشئون القانونية خلال المتابعة الصباحية

14 أغسطس، 2019
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الصبروط ” يحيل ٨ مراكز شباب بالقليوبية للشئون القانونية خلال المتابعة الصباحية

قرر الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية إحالة العاملين بثمانية مراكز شباب للتحقيق في تغيبهم عن العمل وغلق المراكز ، والذي تبينه خلال المتابعة الصباحية المفاجأة في رابع ايام عيد الاضحى المبارك.
جاء ذلك خلال متابعة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية رافقه وليد الفرماوي وكيل المديرية للرياضة و قد شملت المتابعة ١١ مراكز شباب من ثلاث إدارات فرعية وهي قليوب والقناطر وطوخ وتبين ان هناك ٨ مغلقين وهم ( م.ش الخرقانيه _ دار الكتب _ منشأة الاهالى) التابعين لادارة شباب القناطر ، ومراكز ( برشوم الصغرى _ برشوم الكبرى _ كفر الرجالات _ طنط الجزيرة _ السيفا ) التابعين لادارة شباب طوخ.

بينما وجدت مركز شباب سنديون التابع لادارة شباب قليوب ، ومركز شباب _ شبرا شهاب التابع لادارة شباب القناطر _ومركز شباب اكياد دجوى التابع لادارة شباب طوخ مفتوحة وتمارس نشاطها .

تأتي المتابعات المفاجئة والمستمرة لمراكز الشباب في اطار الحرص الدائم على فتح مراكز الشباب وتيسير استقبال الجمهور والاستمتاع بالعيد، تحقيقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بضرورة اهتمام مراكز الشباب بأبنائها وتقديم خدمات أفضل أفضل للشباب.

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