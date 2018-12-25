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” الصفوة ” تعلن عن قافلة عيون مجانية بالتعاون مع مؤسسة ” بوابتك للخير ” .. السبت القادم

25 ديسمبر، 2018
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القليوبية – دعاء درويش

أعلنت جمعية ” الصفوة ” للتنمية والخدمات الإجتماعية والإنسانية بقليوب برئاسة حنان الدالي – رئيس مجلس ادارة الجمعية والمستشار مصطفي قلديش – أمين الصندوق ، عن اقامة قافلة طبية للكشف عن العيون بالمجان لأهالي مركز ومدينة قليوب ، بالتعاون مع مؤسسة ” بوابتك للخير ” بمقر جمعية الصفوة شارع المدارس أمام مدرسة الحديثة منزل المهندس هشام ويسري حرحش بقليوب البلد.

وأكدت ” الدالي ” ان القافلة تشمل توقيع كشف كامل للعيون مجانا و نظارات لمن يحتاج ، وعمليات مياه بيضاء وايضا مياه زرقاء لمن يحتاج ، مشيرة ان تصحيح نظر (ليزك) غير متاح نهائياً ، مضيفة أن الحضور في مقر الجمعية بصورة البطاقة الشخصية وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحا يوم السبت القادم .

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