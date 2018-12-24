الصين: أحرزنا تقدماً جديداً في المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة

كشفت وزراة التجارة في الصين أن واشنطن وبكين أحرزا تقدماً جديداً في جولة من المحادثات التجارية بين الجانبين.

وأوضح بيان نشرته وزارة التجارة الصينية على موقعها الإلكتروني، أمس الأحد، أن الولايات المتحدة والصين عقدا محادثات على مستوى نواب الوزراء في مؤتمر عبر الهاتف يوم الجمعة الماضية.

وبحسب البيان، فإن هذه المحادثات شملت قضايا مثل الميزان التجاري والملكية الفكرية، دون مزيد من التفاصيل.

وناقش الجانبان كذلك ترتيبات الجولة القادمة من المحادثات، وفقاً للبيان.

وتأتي المحادثات التجارية بين أكبر اقتصادين حول العالم بهدف التوصل إلى حل للخلافات خلال فترة الهدنة التجارية المعلنة بين الجانبين لمدة 90 يوماً في أوائل ديسمبر الجاري.

لكن لا تزال هناك شكوك حول ما إذا كان الجانبان سيتمكنان من التوصل إلى اتفاق حقيقي قبل الموعد النهائي لهذه الهدنة والمحدد له يوم 2 مارس القادم، وسط تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية ما لم تكن هناك صفقة حقيقية.