“الضرائب”: المالية لم تصدر أي قرارات بالحجز على أموال المتخلفين عن السداد

قال عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب، إن وزارة المالية لم تصدر أي قرارات بالحجز على أموال المتخلفين عن سداد الضرائب من أموالهم المودعة بالبنوك.

وأضاف حسين، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “هنا العاصمة” المذاع عبر قناة “سي بي سي”، اليوم الإثنين، أن خطأ تم اكتشافه بالصدفة من قِبَل وزير المالية في صياغة محضر الحجز الإداري على أموال المستثمرين بحجز أموالهم بالكامل في أرصدتهم بالبنوك، لافتًا إلى تشكيل وزير المالية لجنة لتعديل صياغة محضر الحجز فورًا.

وتابع رئيس مصلحة الضرائب بأن تعديل صياغة المحضر سيتم لكي يكون الحجز فقط في حدود الضرائب المستحقة تيسيرًا على المستثمرين وتشجيعًا للاستثمار، وذلك بعد اتخاذ كل الإجراءات المطلوبة لاستيفاء الدين.