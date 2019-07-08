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العثور على جثة طفلة داخل شنطة سفر بزراعي البحيرة

8 يوليو، 2019
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تكثف مباحث مركز كفر الدوار  بالبحيرة من جهودها لكشف لغز العثور على جثة طفلة مجهولة حديثة الولادة ملقاة داخل شنطة سفر على الطريق الزراعي القاهرة الإسكندرية بدائرة مركز كفر الدوار.

تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة بلاغا من شرطة النجدة بعثور الأهالي على شنطة سفر ملقاة على جانب الطريق الزراعي وبداخلها جثة لطفلة حديثة الولادة.

وأنتقل ضباط المباحث لمكان الواقعة وتم أخطار النيابة التي أمرت بإيداع الجثة مشرحة كفر الدوار وانتداب طبيب شرعي لتشريح الجثة وبيان أسباب الوفاة.

كما أمرت النيابة بشر أوصافها وتكليف وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وملابساتها.

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