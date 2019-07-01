العراق: مرسوم جديد بضم المليشيات المسلحة الى القوات النظامية

كتبت منى توفيق

اصدر رئيس الوزراء العراقي وهو القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي مرسوما جديدا يامر بإغلاق جميع المقرات المليشيات المسلحة داخل وخارج المدن في خطوة للحد من نفوذ المليشيات المسلحة وادماجها في القوات النظامية في العراق وبموجب المرسوم فقد منع رئيس الوزراء الفصائل المسلحة من حمل السلاح التي تريد العمل في السياسة وكذلك امر اﻷجنحة العسكرية للفصائل بقطع أي علاقة باﻹجنحة السياسية وفي هذا تخير جميع الفصائل المسلحة بين اﻹنضمام للقوات المسلحة أو اﻹنخراط في العمل السياسي وفق قانون اﻷحزاب حسبما ذكرت وكالة روتيرز

وجاء في اﻷمر الديواني الذي يتضمن 10 نقاط ضرورة انهاء المليشيات المسلحة وارتباطها بحشد رسمي بالقائد العام للقوات المسلحة وانهاء جميع التسميات التي كانت تسجل خلال الحرب مع داعش واستبدلها بتسميات عسكرية( فرقة – لواء – فوج …) وسوف يطبق هذا المرسوم في 31 يوليو الجاري

ويذكر ان المليشيات المسلحة في العراق وعلى رأسها الحشد الشعبي والنجباء وعصائب اهل الحق بتنفيذ عمليات إرهابية باﻹضافة الى التدخل في شؤون العراق ومحاولة السيطرة على موارد البلاد من خلال تلك المليشيات المسلحة .