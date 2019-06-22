العشيري .. نموذج للمرأة المصرية المشرفة

بقلم – أحمد عبد الكريم

العشيري.. الاحق بمنصب السكرتير العام المساعد

بعد خلو منصب السكرتير العام المساعد بمحافظة القليوبية و رحيل المسئول الذي كان يشغله و أساء الي المنصب بغروره و عنجهيته و تصرفاته الغير مسئولة و تعامله مع المواطنين كأنهم عبيد يعملون في عزبته الخاصة.. كان اختياره سيئا للغاية.. و الاختيارات في بعض الاحيان يشوبها شبهة المجاملة!!

و لهذا.. بعد خلو المنصب يجب التدقبق بعناية لاختيار الشخص المناسب حتي يستعيد هذا المنصب الحساس بريقه و رونقه..

و من الاسماء المرشحة لقوة السيدة المحترمة نجوي العشيري رئيس حي غرب شبرا الخيمة صاحبة الخبرات الطويلة و العميقة في الادارة المحلية و تقلد المناصب التي تقلدتها كرئيس مركز و مدينة في القناطر الخيرية و كفر شكر و الخانكة و بنها و غيرها.. و أثبتت جدارتها و نجاحها في جميع هذه المواقع.. و قد عانت من الظلم و التعنت فترات طويلة.. و يجب انصافها و الاستفادة من خبراتها و هي الاحق بمنصب السكرتير العام المساعد و هي تستحق ان تكون محافظا و لما لا.. ان نجوي العشيري نموذج للمرأة المصرية المشرفة في كافة المجالات.

اتقوا الله في الاختيارات و كفانا مجاملات.