مصرتنتصر.. تنظيم رائع تحيا مصر

كتب : محمد حلمى

كنت اتمنى ان لا اكتب تلك الكلمات ولكن دفعتنى غيرتى على وطنى ومسؤليها لاسطر تلك الكلمات لكل جاحد كاره لمصر وقيادتها وشعبها الاخ جمال بالماضى الذى سيذهب لطبيب عيون لعدم رؤيته للجمهور المصرى اقول له انك اعمى القلب وليس العين تملأ الكراهيه قلبك ونكرانك لجميل شعب اكرمك واستقبلك وهتف لبلدك الكريم التى لايشرفها تصرفك المشين ولكن ان دل هذا يدل على عدم ربايتك وكذلك الاخ الذى لم آراه امس الا على منصه التتويج المدعو رياض محرز الذى تاه طوال 90دقيقه لم اشاهده او اسمع اسمه وامتدت له حاله التوهان عندما صعد للمنصه فلم يصافح رئيس وزراء مصر التى اكرمته ووزير الرياضه الذى زلل لهم كل العقبات لراحتهم هكذا يكون تصرف الحمقى اصحاب القلوب والعقول المظلمه لقد كنا حتى امس نشيد بكم وبأدائكم ولكن بتصرفكم هذا اثبتم انكم لاتستحقون الاشاده ولا الاحترام لان الادب فضلوه عن اللعب. وكانت اقوي واخطر رسائل الدوله المصريه من خلال الفن في السنوات الاخيره امام العالم وبعد تنظيم شهد له الجميع وبعد امن و امان شعرت به كل الجنسيات التي تواجدت خلال فترة البطولهقررت مصر إرسال رساله قويه جداليست مجرد اغنيه او عمل فني ليست مجرد اغنيه في حفل ختام بطوله رياضيه انما اغنيه موجهه ومقصوووده لكل اعداء مصر قويه جداااامصر بتقولهم من كام سنه فاتت فكرتونا هانقع فكرتونا رايحين لسكة اللي يروح مايرجعش لكن فاجئناكم … ووقفنا علي رجلنا الاغنيه كلمات الشاعر الجميل امير طعيمه ألحان هشام جمال توزيع مادي وطبعا غناء الرقيقه دنيا سمير غانم كلمات الاغنيه : من كام سنه .. عدي علينا اصعب وقت في عمرنا احلامنا مالت للغروب علي ارضنا..انت وانا قالوا خلاص مش هاتقوم لنا قومه تاني .. واننا هانحصل اللي راحوا وضاعوا قبلنا انت وانا … انت وانا لكن علي مين المصري مابيعرفش يعني ايه فشل لو حتي حلمه قصاد عينه .. اعتبره حصل و اديك انت شوفت بقينا فين انت وانا…انت وانا و ادينا النهارده عملنا اللي قالول عنه مستحيل و ادينا النهارده نجحنا ونجاحنا له مليون دليل و ادينا النهارده بنبني حلم لبكره ولجيل بعد جيل مصر التاريخ وحضاره يحكوا الناس عليها للابد احنا في قلب افريقيا وليهم سند دول اهلنا…دول اهلنا