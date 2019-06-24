أخبار مصر

الفائزون في الانتخابات المحلية باسطنبول يرفعون صور الرئيس السيسي ويهتفون باسمه للضغط نفسيا علي اردوغان

24 يونيو، 2019
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كتب طارق درويش 

في مشهد لايتكرر كثيرا رفع الفائزون في الانتخابات المحلية المعادة في اسطنبول صور الرئيس السيسي في شوارع اسطنبول للضغط نفسيا علي اردوغان و تصدير حالة من اليأس والتوتر لديه خاصة بعد ان صرح قبل الانتخابات ان من يختار اكرم اوغلوا كأنه يختار السيسي حاكم مصر

المعارضون لاردوغان هتفوا باسم الرئيس السيسي لساعات طوبلة  في ظل احتفالاتهم بالفوز الساحق وتوعدو باسقاط اردوغان في كل الانتخابات المقبلة لاخفاءه عن تمثيل الدولة التركية التي انهار اقتصادها وتدهورت احوالها بسبب سياسات اردوغان الفاشلة

واعلن المعارضون خلال احتفاءهم بالفوز ان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي انقذ بلاده من السقوط في وحل التقسيم و انه استطاع بحزمة القرارات الاقتصادية ان يخفض العجز في الموازنة و يقلل حجم الدين الخارجي ويوفر الدولار و يرفع شأن الجنيه المصري

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