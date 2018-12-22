الفرعون المصرى صلاح حديث الصحافة الإنجليزية بعد تألقه مع ليفربول

تصدر محمد صلاح نجم منتخب مصر، عناوين وأغلفة الصحافة الإنجليزية بعد تألقه في مباراة وولفرهامبتون وليفربول التي أقيمت مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ 18 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج“.

وسجل محمد صلاح هدفاً وصنع أخر في فوز ليفربول على وولفرهامبتون بنتيجة 2 – 0، ليرتفع رصيد ليفربول إلى 48 نقطة في صدارة الدوري الانجليزي، متفوقاً بفارق 4 نقاط على مانشستر سيتي صاحب الوصافة والذي يلتقي اليوم، السبت مع كريستال بالاس بملعب “الأتحاد” ضمن منافسات الجولة ذاتها.

البداية مع صحيفة “ميرور” التي عنونت “مو هو هو.. محمد صلاح وفيرجيل فان ديك يمنحان ليفربول أعياد ميلاد سعيدة.. الريدز يعتلي صدارة الدوري الانجليزي في الكريسماس“.

وسارت صحيفة “ستار سبورت” على نهج نظيرتها “ميرور”، بعدما عنونت “مو هو هو.. سانتا صلاح يصل الكريسماس في الصدارة“.

في حين كتبت صحيفة “الجارديان”، “ليفربول نمبر وان في الكريسماس.. محمد صلاح وفان ديك يقودان ليفربول للفوز على وولفرهامبتون والريدز يستمر في الصدارة“.

وانفرد محمد صلاح بصدارة قائمة هدافي الدوري الانجليزي برصيد 11 هدفاً، متفوقاً بفارق هدف وحيد على أوباميانج لاعب أرسنال.