رياضةعاجل

الفرعون المصرى صلاح حديث الصحافة الإنجليزية بعد تألقه مع ليفربول

22 ديسمبر، 2018
72 أقل من دقيقة

الفرعون المصرى صلاح حديث الصحافة الإنجليزية بعد تألقه مع ليفربول

تصدر محمد صلاح نجم منتخب مصر، عناوين وأغلفة الصحافة الإنجليزية بعد تألقه في مباراة وولفرهامبتون وليفربول التي أقيمت مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ 18 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج“.

وسجل محمد صلاح هدفاً وصنع أخر في فوز ليفربول على وولفرهامبتون بنتيجة 2 – 0، ليرتفع رصيد ليفربول إلى 48 نقطة في صدارة الدوري الانجليزي، متفوقاً بفارق 4 نقاط على مانشستر سيتي صاحب الوصافة والذي يلتقي اليوم، السبت مع كريستال بالاس بملعب “الأتحاد” ضمن منافسات الجولة ذاتها.

البداية مع صحيفة “ميرور” التي عنونت “مو هو هو.. محمد صلاح وفيرجيل فان ديك يمنحان ليفربول أعياد ميلاد سعيدة.. الريدز يعتلي صدارة الدوري الانجليزي في الكريسماس“.

وسارت صحيفة “ستار سبورت” على نهج نظيرتها “ميرور”، بعدما عنونت “مو هو هو.. سانتا صلاح يصل الكريسماس في الصدارة“.

في حين كتبت صحيفة “الجارديان”، “ليفربول نمبر وان في الكريسماس.. محمد صلاح وفان ديك يقودان ليفربول للفوز على وولفرهامبتون والريدز يستمر في الصدارة“.

وانفرد محمد صلاح بصدارة قائمة هدافي الدوري الانجليزي برصيد 11 هدفاً، متفوقاً بفارق هدف وحيد على أوباميانج لاعب أرسنال.

محمد صلاح سوبر ستار الصحافة الإنجليزية بعد تألقه مع ليفربول.. صور (1)

مقالات ذات صلة

4 أكتوبر، 2018
226

“بعد يومين من دفنه”.. سيدة تطالب بإستخراج جثة طفلها لسبب غريب.. والنيابة توافق على الفور

16 أكتوبر، 2018
64

مساعد الرئيس الروسي يوضح أهم القضايا التي يناقشها السيسي وبوتين

1 ديسمبر، 2018
75

“الأرصاد” تعلن موعد سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية

29 أكتوبر، 2018
43

حسام حسن يقترب من تدريب بيراميدز

إغلاق