الفرعون المصري صلاح يسعى لمواصلة الانتصارات بالدوري الإنجليزي في مباراة ليفربول وساوثهامبتون

تقام اليوم السبت، منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز، بسبع لقاءات قوية يبحث فيها بعض الفرق عن رد اعتبارها بعد الهزيمة التى تعرضت لها فى الجولة الأولى، والبعض الآخر يمهد لمواصلة الانتصارات وحصد النقاط
ففى تمام الرابعة من مساء اليوم، وعلى ملعب «سانت ميريز»، يحل فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه الفرعون المصري محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى، ضيفًا على نظيره ساوثهامبتون.
ويسعى «الريدز»، لمواصلة بداية القوية فى الموسم الجديد، للمنافسة على لقب الدورى الإنجليزي، وتحقيق الحلم الغائب عن قلعة أنفيلد منذ أكثر من ٢٩ عاما، عندما حمل آخر لقب له فى الدورى الإنجليزى بمسماه القديم فى موسم ١٩٨٩- ١٩٩٠، بعد تحقيق ٧٩ نقطة، وبفارق ٧ نقاط عن أستون فيلا وصيف المسابقة فى تلك النسخة
النسخة.
وحقق ليفربول فوزًا سهلًا على نظيره نوريتش سيتي، ضمن منافسات الجولة الأولى، بأربعة أهداف لهدف، أحرز جرانت هانلى هدفًا فى مرماه، وافتتح الفرعون المصرى مو صلاح سجله التهديفى مع الموسم الجديد بالهدف الثانى لفريقه والأول له، وسجل الصخرة الهولندية فان ديك هدف الريدز الثالث، وقبل انتهاء الشوط الأول بثلاث دقائق ضاعف ديفوك أوريجى النتيجة لتصل إلى أربعة أهدافويأمل مو صلاح، المتوج بلقب الهداف خلال الموسمين الماضيين، فى معادلة رقم الثنائى المعتزل الفرنسى تيرى هنري، والإنجليزى آلان شيرار، بالاحتفاظ بالجائزة للموسم الثالث له على التوالي.