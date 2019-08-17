الفرعون المصري صلاح يسعى لمواصلة الانتصارات بالدوري الإنجليزي في مباراة ليفربول وساوثهامبتون

تقام اليوم السبت، منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز، بسبع لقاءات قوية يبحث فيها بعض الفرق عن رد اعتبارها بعد الهزيمة التى تعرضت لها فى الجولة الأولى، والبعض الآخر يمهد لمواصلة الانتصارات وحصد النقاط

ففى تمام الرابعة من مساء اليوم، وعلى ملعب «سانت ميريز»، يحل فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه الفرعون المصري محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى، ضيفًا على نظيره ساوثهامبتون.