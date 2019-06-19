الفرعون المصري صلاح يفجر مفاجأة كبرى بشان عرض ريال مدريد الخيالي

وجه الدولي المصري محمد صلاح رسالة شديدة اللهجة لإدارة نادى ريال مدريد الإسباني لحثهم على حسم التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشف موقع دون بالون الإسباني الشهير عن أن هناك خلافا بين إدارة ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز وإدارة فريق ليفربول الإنجليزي حول القيمة التى يمكن للملكى الحصول بها على خدمات محمد صلاح.

وأكد الموقع الشهير أن ريال مدريد وضع 160 مليون يورو بخلاف الحوافز المالية الإضافية، نظير إتمام الصفقة، إلا أن إدارة الريدز ترغب فى الحصول على 200 مليون يورو كاملة للتخلى عن خدمات محمد صلاح بعيدا.

وكشف الموقع الشهير أن محمد صلاح أبلغ وكيله رامى عباس عيسى أن إدارة ريال مدريد فى حال رفضها رفع العرض إلى 200 مليون يورو ستكون غير جادة فى ضمه بالرغم من إعلانها المتكرر فى التعاقد معه.

وأوضح التقرير أن إدارة ريال مدريد الإسباني ترى أن مبلغ 160 مليون يورو كافية لإتمام الصفقة بين الناديين إلا أن اللاعب المصري ربما يكون لديه العلم برفض إدارة الريدز للعرض.