الفريق الطبي الهولندي يجري عمليات كبرى خلال يومه الأول بمستشفيات جامعة الزقازيق

كتب.. محمد يعقوب

أعلن د. خالد عبد الباري رئيس جامعة الزقازيق أن الفريق الطبي الهولندي الذي يضم عدد من أساتذة جراحة القلب والتخدير وطاقم التمريض المرافق له قد باشر عمله بمستشفيات جامعة الزقازيق خلال يومه الأول من الزيارة وأجري عدد من العمليات الجراحية بالتعاون مع عدد من ألاساتذة والمتخصصين من قسم جراحة القلب والصدر والأطباء بالمستشفى الجامعي .

وقال أن الزيارة تأتي في إطار اتفاقية تعاون مشترك مع الجانب الهولندي تم توقيعها في سبتمبر الماضي بهدف تطوير منظومة العمل بالمستشفيات الجامعية وإدخال العمليات الجراحية الكبرى .

وأضاف د . عبد المنعم ابو شرخ عميد كلية الطب أنه سيتم عقد ورش عمل لطلاب كلية الطب من أجل تبادل الخبرات و سعي الجامعة لإعداد خريج على مستوى عالي ومهيئ لسوق العمل المحلي والدولي .

ومن جانبه أشار د. نادر عبد الرحمن رئيس قسم جراحة القلب والصدر بكلية الطب والمستشفى الجامعي إلي أن حصاد اليوم اليوم الأول لعمل الفريق إجراء ٣ عمليات زرع شرايين تاجية ناجحة لمرضي يعانون من قصور وضعف شديد بعضلة القلب وهي من العمليات الصعبة والمعقدة التى تحتاج مهارة كبيرة ، وكذلك إجراء ٧ عملية قسطرة قلبية تضمنت قسطرة علاجية وتركيب دعامات دوائية لعلاج حالات تعاني من انسداد كامل بالشرايين التاجية كما تم تركيب دعامات لبعض الحالات