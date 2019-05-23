القليوبية – دعاء درويش

اصدر المستشار بهاء الدين ابوشقه قرار بتعين محمد الفقي نائبا لرئيس حزب الوفد بالقليوبية.

هذا وقد كانت اللجنة العامة لحزب الوفد بالقليوبية قد انتهت مدتها القانونية في ٢٨ ابريل الماضي .

وجاء قرار رئيس الوفد بتعين محمد الفقي ، والمستشار محمد مدينة عضو مجلس النواب ، والدكتور محمود عطية عضو مجلس النواب بمنصب نواب رئيس الحزب بالقليوبية.

وجاء تعين محمد الفقي باللجنة العامة تقديرا لجهودة وعطاءة للوفد وايضا لبراعتة في التنظيم الحزبي .

ومن ناحيته تقدم ” الفقي ” بالشكر للمستشار بهاء ابو شقه علي ثقتة وتعهد الفقي لرئيس الوفد ببذل جهد أكبر في خدمة الوفد والوفديين بالقليوبية.