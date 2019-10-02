الفنان خالد بيومي يهدي الشعب المصري اغنية بمناسبة نصر أكتوبر

بسم الله الرحمن الرحيم

انتهيت بحمد الله وتوفيقه من اغنيه ٦ اكتوبر كلمات الشاعر محمد اباظه الحان وتوزيع الموسيقار احمد شاكر غناء الفنان خالد بيومي مونتاج محمد عواد بشكر كل فريق العمل والاغنيه هي اهداء لشعب مصر العظيم فهي توثيق للتاريخ ليوم العزه ويوم الكرامه للاوطان وجيش مصر العظيم وتحث علي اصرار وعزيمه الجندي المصري والشعب المصري علي العزيمه والاصرار والنصر العظيم علي كل الصعاب والتحديات للاسطوره المزعومه التي لاتقهر كما اشاعو الاعداء وفكرتي البسيطه في عمل الاغنيه هي ان كلا منا يحارب بسلاحه وفي مجاله وان الفنان لابد وان يكون له دور في المجتمع ومؤثر في ظل الحرب الشعواء علي بلده ووطنه وهنا لابد وان يظهر ويحث ويزرع القيم والمبادئ والانتماء في عقل الشباب الواعد والجيل الجديد الذي لم يعاصر حرب اكتوبر المجيده وكذالك معرفه قيمه وقدر بلده وكيف دافع عن ترابها واراضيها جيش مصر الباسل العظيم في حرب اكتوبر وان الحرب علي مصر لم تنتهي ومازلت تتصدر المشهد وهنا تظهر رساله الفن وتاثيره علي حث روح الوطنيه والانتماء في جيل جديد في ظل جروح واوجاع الوطن ومطامع كل من يتربص به ويتمني ان ينال منه ولاكن دور الفنان من خلال ادواته سواء الموسيقي او الغنائياو الكلمات المعبره والتي تلهب وتخرج اعظم الاحاسيس والمعاني الوطنيه وتظهر الشعب المصري العظيم وقيمته وقت الشدائد اتمني ان اكون قد قدرت ان اعبر عما بداخلي من خلال عمل فني بسيط انا وفريق العمل للتاريخ وحث روح الوطنيه في جيل لم يحضر حرب اكتوبر في ظل حروب اخري مازالت تحاك بمصر ام الدنيا وباذن الله وحفظه هي بابنئها المخلصين قادره علي ان تتعافي وتقهر المستحيل والصعاب تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر

الفنان خالد بيومي