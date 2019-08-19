القاهره تكرم الكاتب الصحفي

اليمني /علي بانافع

( بمنحه الدكتوراه الفخرية) من الاكاديميه العالمية لدراسات والتطوير.

كتبت /لمياء فضل القاسم

كرمت الأكاديمية الوطنية للدراسات والتنمية NASD لفعالية حفل تكريم 100شخصيه للأعمال الانسانيه بالوطن العربي بمشاركة اكتر من (17) دوله عربيه / التي نظمتها جريده ومواقع بوابه العرب بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي لمستشاري التحكيم الدولي بالشرق الأوسط وشرق اسياء برئاسة كل من

الدكتور / سعيد بدر .رئيس مجلس اداره جريده بوابه العرب اليوم

الدكتور / احمد الشواف /:مفوض الاتحاد الأوروبي لمستشاري التحكيم الدولي بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا

والدكتور / محمد مصطفي عامر /رئيس مجلس الاكاديميه الوطنية للدراسات والتنمية

وفي حفل تكريم 100شخصيه للأعمال الإنسانية التي شارك فيه 17 دوله عربيه منها/ اليمن منح الكاتب الصحفي / علي بانافع

عده شهادات وهي شهاده (دكتوراه فخرية ) وسفير شخصية 2019 م للأعمال الإنسانية للاتحاد الأوروبي وشهادة ( وسام دهبي )

لدوره البارز والمهم في مجال العمل الصحفي والإعلامي والأدبي ونشر الوعي الثقافي والفكري في مختلف المجالات العلمية والأدبية والإبداعية .ونشر روح الحب والسلام والتعايش السلمي وتبادل الخبرات العلميه والعملية بين الشعوب ..

وفي الحفل صرح الكاتب الصحفي اليمني دكتوره / علي بانافع بكلمه رحب فيها عن مدي سعادته العميقه بحضور هدا الحدث المتميز والهام في جمهورية مصر العربيه

بمشاركته الفاعلة مع أشقائه العرب لنشر روح السلام والحب في جميع دول العربيه بأرض الكنانه مصر ارض السلام والأمان

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واكد دكتور /بانافع / الي اهميه أقامه مثل هدا الفعالية التي تساهم في تطوير وكسب العلاقات الأخوية بين دول العربيه والتعاون المشاركة الفاعلة في نشر الوعي الثقافي والفكري والحضاري في المجتمع العربي والعالمي ..

وبحضور أيضا من سفراء دول العربيه وسيدات مال والأعمال والصحفيين والصحفيات والإعلاميين وأبرز الشخصيات المتميزه من دول العربيه من مختلف دول وهما /

– الدكتورة جيهان رفاعى

– الدكتورة شكرية المراكشى

– النائب عصام عبد الغفار

– الفنان محمد ثروت

ومن كافة الدول العربية

السيدة جميلة محمد نضر- دولة الامارات

السفير عماد سليمان شعث – فلسطين

دكتورة هالة جمال – البحرين

الاعلامية ليلى احمد ورد – لبنان

د صالح بن حمد السحيبانى – المملكة السعودية

السفيرة برائيل الشاوى – المغرب

د ابريك المنقوش – ليبيا

الاستاذه غزالة محمد جودة – ليبيا

د بشير على التمامى – ليبيا

الاستاذه ردينة بنت عامر محمد – سلطنة عمان

الاستشارية زهراء خليل – البحرين

ا. سلوان علوى – السعودية

الاستاذ مضاوى العتيبى – السعودية

الاستاذ نعيم ناصر – السعودية

د عبد المحسن حسين الحارثى – السعودية

المصححة العالمية أميمة عزوز السعودية

د صالح ميلاد الشهيبى – ليبيا

د لطف لطف الحجى – اليمن

د ليلى لطف ايثور – اليمن

د عبير محمود سمكرى

السفيرة نادرة كمال البلطى – تونس

المستشار سيف الدين خليفى – تونس

د محسن حسن القيس – السعودية

الإعلامي اليمني / علي بانافع _

مهندس فائق محمود الخياط – السعودية

دكتور خالد الشريف – ليبيا

د مرعى القحطانى – السعودية

دكتورة ليلى جراغى – العراق

السيدة رولا يوسف – الاردن

دكتور خالد احمد الشاطبى – اليمن

المخرج فريد خالد شاهين – فلسطين

الاستاذ خليفة على ابراهيم – ليبيا

الاعلامية لمياء فضل قاسم – اليمن

الاعلامية حنان محى الدين ادريس – سوريا

الاستاذ عبد الله عبد الرحمن العثمان – السعودية

الاستاذه مارن التائب – ليبيا

الاعلامى فهد صالح – السعودية

والحضور الرائع من مصر

السيدة ضياء حسن اغا

المهندس محمد فؤاد عامر

الاستاذه / غادة محمد عامر

الدكتورة ولاء شبانة

الدكتورة جليلة الخولى

الدكتور عز أبو ليلية

المهندس – خالد أبو الليل

الشيخ امير المصرى

الدكتور أحمد شعراوى

دكتور عبد الحميد يونس محمد

الموسيقار شاكر الموجى

الفنانة دولى حسن

المحاسب الشناوى مصطفى ابراهيم

ا. احمد محمد سلام

د مايسة عبد الجواد

ا. فتحية عبد الجواد محمد

ا. ياسين احمد متولى

د ياسر السعيد شحاته

الاستاذ اشرف السعيد صحصاح

الاستاذه منى بدير الشافى

الاعلامية نرمين اباظة

المستشار عادل الشرقاوى

ا. رشا صبرى ابراهيم

ا.احمد عبد الفتاح

ا. اكرامى حمدى

ا. صفاء الشواف

الفنان كريم عبد الشافى

د. احمد جمال زارع

ا. احمد المصرى