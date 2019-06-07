القبض على أحمد أحمد رئيس “الكاف” بتهمة الفساد

كشفت تقارير إعلامية فرنسية، عن إلقاء القبض على أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) في فندق إقامته بالعاصمة الفرنسية باريس صباح اليوم الخميس، على هامش حضوره لمؤتمر الاتحاد الدولي (فيفا).

ووفقا لمصادر مجلة جون أفريك الفرنسية الخاصة فقد تم القبض على أحمد أحمد الساعة 8:30 صباح اليوم الخميس بأحد فنادق باريس من أجل الاستماع إلى أقواله من قبل المكتب المركزي لمكافحة الفساد والجرائم المالية.

وأوضح التقرير الحصري للمجلة الفرنسية، أنه وفقا لمعلوماتهم فالقبض على رئيس الاتحاد الأفريقي بسبب العقد المبرم من جانب (كاف) والشركة المصنعة للمعدات الرياضية (بوما) لوجود شبهة فساد مالي في التعاقد.

وكشفت المجلة الفرنسية أن ذلك البلاغ وفقا لعمرو فهمي السكرتير العام للاتحاد الأفريقي تم اختيار تلك الشركة بتكلفة تصل إلى 830 ألف دولار بسبب القرب بين أحمد أحمد وأحد قادة الشركة.

وكان أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي قد رد على تلك الادعاءات سابقا قائلا: “جميع القرارات اتخذت جماعية وبشفافية”.

ويأتي القبض على أحمد أحمد خلال وجوده في باريس من أجل حضور مؤتمر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، والذي نتج عنه إعادة انتخاب جياني إينفانتيو.

واجتمع الاتحاد الأفريقي مساء أمس الأربعاء واتخذ قرارا بإعادة مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الترجي التونسي والوداد المغربي بعد توقفها عقب 60 دقيقة لمشكلة تتعلق بتقنية الفيديو.

ومن المقرر إعلان الموعد النهائي ومكان إقامة المباراة قريبا، والمقرر لها بعد بطولة أمم أفريقيا المقبلة.