القبض على اشخاص يقومون بالحفر والتنقيب على اثار بمنزل بدمنهور

القبض على اشخاص يقومون بالحفر والتنقيب على اثار بمنزل بدمنهور

البحيرة : سعيد شتا

تلقى اللواء جمال الدين الرشيدي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطارا من اللواء محمد أنور هندي مدير البحث الجنائي بلاغ لقسم شرطة دمنهور من الأهالى بقيام بعض الأشخاص بالحفر والتنقيب عن الآثار بأحد المنازل بمنطقة القلعه – / دائرة القسم

· بالإنتقال والفحص والمعاينه .. تبين أن المنزل محل البلاغ ملك المدعوه / عزيزه م ا و مُستأجر للمدعوه / عزه ع ع ( خالى من السكان ) ووجود حفره دائرية الشكل بقطر 2 متر وعمق 8 متر تقريباً بإحدى الغرف بداخل المنزل بالطابق الأرضى ( مكون من طابقين )

· بسؤال كل من :

1- ناصر ك خ سن42 كهربائى

2- محروس ح ا سن44 عامل

3- حسن ا ع سن42 حداد .. ( سكان بعدد 3 عقار مجاورين للمنزل الأول )

قرروا بحدوث تصدعات وشروخ ببعض حوائط منازلهم بسبب عملية الحفر بالمنزل المشار اليه وإتهموا مستأجرة المنزل المذكوره بالتسبب فى ذلك تم التحفظ على مكان الحفر تحرر المحضر اللازم القسم .. وجارى العرض على النيابه العامه