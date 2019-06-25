القبض علي خلية إرهابية خططت لأعمال إرهابية خلال ذكري 30يونيو من بينهم مدير مكتب عضو برلماني

في إطار الضربات الإستباقية التي يوجهها جهاز الأمن الوطني للجماعات الإرهابية والملاحقات المستمرة لتلك الجماعات الإرهابية بتعليمات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية – للحفاظ علي أمن وإستقرار وطننا الغالي تم ضبط عدد من هولاء الأشخاص من بينهم مدير مكتب عضو مجلس النواب أحمد طنطاوي وأخرين من العاملين معه فقد تمكن جهاز الأمن الوطني من القبض علي 8 عناصر إرهابية كانو قد خططو لإرتكاب أعمال تخريبية خلال ذكري 30 يونيو من خلال توفير أموال لأعماا العنف بولسطة 19 شركة إخوانية وفيما يلي أسماء المقبوض عليهم ويجري التحقيق معهم مصطفي عبد المعز عبد الستار أحند أسامة عبد العال محمد العقباوي عمر محمد شريف أحمد الشنيطي حسام مؤنس محمد سعد ذياد عبد الحميد العليمي هشام فؤاد محمد عبد الحليم حسن محمد حسن بربريكشف التحريات ان من بين المفبوض عليه مدير مكتب النائب احمد طنطاوي المناهض للدولة المصرية