القبض علي سيدة حاولت بيع طفل رضيع بمبلغ 45 ألف جنية

التايم المصرية / وحيد العطار

تمكنت رجال مباحث الإدارة العامة لمكافحة الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية من إلقاء القبض علي ربة منزل تدعي “س. ع ” أثناء محاولة بيع طفل يبلغ من العمر يوم واحد مقابل مبلغ 45 ألف جنية.

هذا وقد لاحظ رجال مباحث الإدارة العامة لمكافحة الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وجود إعلان علي صفحات الفيس بوك علي صفحة تسمي ” أطفال من الزبالة إلي التبني ” عن عرض بيع طفل يبلغ من العمر يوم واحد وإنهالت عليها التعليقات من راغبي التبني حتي تم التوصل مع أحدهم علي بيع الطفل مقابل مبلغ 45 ألف جنية وتمكنت رجال مباحث الإدارة العامة لمكافحة الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية من إلقاء القبض عليها أثناء إنتظارها المشتري بمحطة مترو دار السلام

هذا وقد أكدت تحقيقات المستشار حسن خليل رئيس نيابة دار السلام من السيدة التي تدعي ” س. ع ” ربة منزل حاولة بيع طفل رضيع بمبلغ 45 ألف جنية

كما أكدت التحقيقات أنها ليست المره الأولي لتلك السيدة فقد قامت قبل ذلك بيع طفل نتيجة علاقة غير شرعية مع شاب مجهول ونجلة شقيقها لأسرة من الخصوص مقابل مبلغ 12 ألف جنية

هذا وقد أمرت النيابة حيس المتهمة أربعة أيام علي ذمة التحقيق