القبض علي عاطل بـ3،5 كيلو حشيش بالقليوبية

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز القناطر الخيرية، من ضبط عاطل بحوزته كمية من جوهر الحشيش المخدر بقصد الإتجار بناحية أبو الغيط، دائرة المركز .

تلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من رئيس مباحث القناطر الخيرية، يفيد بضبط المدعو “سمير ف س” 27 سنه، عاطل ومقيم الخرس، أبو الغيط، دائرةالمركز، وبحوزته كميه من مخدر الحشيش تزن حوالى 3.500 كيلو جرام، ومبلغ مالى 1055 جنيه، وهاتف محمول، وسلاح أبيض “كاتر” .

وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف المحمول للإتصال بعملائه والسلاح الأبيض للدفاع، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4389 لسنة 2019 ادارى مركز القناطر الخيرية، وتولت النيابة العامة التحقيق .