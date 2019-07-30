حوادث وقضايا

القبض علي عاطل وربة منزل هاربان من تتفيذ 38 حكم قضائي بالقليوبية

30 يوليو، 2019
537 أقل من دقيقة

القبض علي عاطل وربة منزل هاربان من تتفيذ 38 حكم قضائي بالقليوبية

التايم المصرية / وحيد العطار

ألقت مباحث القليوبية اليوم الثلاثاء القبض علي ربة منزل وعاطل هاربان من تتفيذ 38 حكم قضائي بمركز شرطة الخانكة

تلقي اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية يفيد بضبط ربة منزل تدعي ” ف. ع. ح. 25 سنة مقيمة بدائرة مركز الخانكة مطلوب التنفيذ عليها في 18 حكم قضائي ” 5 جزئي و13 مستأنف ”
كما تم القيض علي عاطل ويدعي ع. م. ف 48 سنة مقيم بالشيخ مصلح دائرة مركز الخانكة محكوم عليه وهارب من 20 حكم مستأنف و16 حكم جزئي
تم التحفظ علي المتهمين وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

12 يونيو، 2019
921

بدلًا من نقل الطعام.. أفراد “الدليفري” يحملون المخدرات في صناديقهم بالغربية

17 يوليو، 2019
1٬149

قاتل أسرته بالفيوم: “ذبحت زوجتي خوفا من اغتصابها”.. وتفاصيل مثيرة عن آخر 7 دقائق في حياة الضحايا

17 أكتوبر، 2018
270

خوفا من الفضيحة.. مصرع متهم ألقى بنفسه من الطابق الرابع بقسم عابدين

13 يونيو، 2019
684

مصرع شاب صدمه قطار بطوخ

إغلاق