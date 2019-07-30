القبض علي عاطل وربة منزل هاربان من تتفيذ 38 حكم قضائي بالقليوبية

التايم المصرية / وحيد العطار

ألقت مباحث القليوبية اليوم الثلاثاء القبض علي ربة منزل وعاطل هاربان من تتفيذ 38 حكم قضائي بمركز شرطة الخانكة

تلقي اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية يفيد بضبط ربة منزل تدعي ” ف. ع. ح. 25 سنة مقيمة بدائرة مركز الخانكة مطلوب التنفيذ عليها في 18 حكم قضائي ” 5 جزئي و13 مستأنف ”

كما تم القيض علي عاطل ويدعي ع. م. ف 48 سنة مقيم بالشيخ مصلح دائرة مركز الخانكة محكوم عليه وهارب من 20 حكم مستأنف و16 حكم جزئي

تم التحفظ علي المتهمين وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما