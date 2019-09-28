القبض علي مواطن ينقب عن الأثار بطوخ

التايم المصرية / وحيد العطار

الصدفة البحتة تكشف لرئيس الوحدة المحلية لقرية ترسا التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية عن تنقيب أحد مواطني قرية ترسا عن الأثار

ففي أثنا حفر أحد مواطني قرية ترسا للبحث عن الأثار قام بكسر ماسورة المياة الرئيسية التي تغذي نصف القرية وقطع المياة عن مواطني القرية علي الفور إنتقل إيهاب مهدي رئيس الوحدة المحلية لقرية ترسا لمكان الواقعة

ومعه فريق من الوحدة المحلية وفريق صيانة مياه الشرب والصرف الصحي.

وقام إيهاب مهدي بإبلاغ العميد فوزي عبد ربه مأمور مركز طوخ وقوة من شرطة مركز طوخ ونقطة شرطة قرقشندة

هذا وقد قام فريق مياه الشرب والصرف الصحي بإصلاح عطل المياه وتم توصيل المياه القرية

كما تم إلقاء القبض على المواطن وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق