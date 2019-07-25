القبض علي موظف ذبح زوجتة بسبب الخلفات الأسرية بالقليوبية

التايم المصرية / وحيد العطار

ألقت مباحث القليوبية القبض علي موظف أقدم علي ذبح زوجتة بشارع صلاح الدين ببنها

تلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم محمد فتحي رئيس مباحث قسم أول بنها يفيد بورود بلاغا من مواطني شارع صلاح الدين بطعن زوجتة بسكين

وقد أوضحت التحريات أن الزوج قام بطعن زوجتة عدة طعنات بأماكن متفرقة من الجسد أودت بحياتها

كما أثبتت التحريات أن الموظف كان دائم التعدي علي زوجتة بالضرب وأنه أقدم علي قتلها هي ووالدتها في رمضان الماضي إلا أن الجيران أنقذوهن

تم نقل الجثة لمستسفي بنها وتولت النيابة التحقيق