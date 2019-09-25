سقوط 220 خروف اخواني في 12 محافظة كانوا يحرضون علي التخريب والفوضي ويدعون للمظاهرات والعنف

كتب طارق درويش

تواصل اجهزة الامن المصرية جهودها لهدم مخططات جماعة الاخوان الارهابية ونشطاء التخريب والفوضي حيث تمكنت من القبض علي 220 خروف من خرفان حسن البنا المعروفين باسم جماعة الاخوان الارهابية وذلك بعد ان تم رصدهم في 12 محافظة علي مستوي الجمهورية

كشفت التحريات الاولية ان المتهمين من عناصر الجماعة الارهابية و خططوا لعمل مظاهرات و اعمال تخريب ضد الدولة والاساءة الي الرئيس السيسي وذلك بالتعاون مع جهات اجنبية ومنظمات ممولة

ورصدت اجهزة الامن العشرات من اعضاء الجماعة و جاري التعامل معهم قانونا