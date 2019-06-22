القبض علي 7 طلاب متهمين بتسريب امتحانات الثانوية العامة 2019

تمكنت الأجهزة الامنية بوزارة الداخلية من ضبط 7 طلاب قاموا بتسريب امتحانات الثانوية العامة 2019.

رصدت المتابعة الأمنية اضطلاع عدد من طلاب مدارس عمر بن عبد العزيز الثانوية بالسلام القاهرة – صلاح الدين الاعدادية بنات بالخليفة القاهرة – مصر المستقبل الرسمية بالوايلي القاهرة – 6أكتوبر الابتدائية بأوسيم الجيزة – الزهراء الإعدادية بأبوكبير بالشرقية بالدقهلية – أبو حماد الثانوية الشرقية – مدرسة ابن الوليد بالسنبلاوين بالدقهلية – نجع حمادي الثانوية بقنا بنشر عدة صفحات من كراسات الأسئلة والأجوبة الخاصة بامتحانات مواد ( الفيزياء – التاريخ ) بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عقب بدء الامتحانات وتم التعامل فنيا فور تداول تلك الصفحات وتحديد القائمين على نشرها وضبطهم 7 طلاب داخل مقار لجان الامتحانات وبحوزتهم هواتفهم المحمولة المستخدمة في بث الاجوبة والامتحانات.

تم اتخاذ الاجراءات الادارية تجاه الطلاب المذكورين ومشرفي اللجنة بتلك المدارس لتقاعسهم عن تنفيذ التعليمات الخاصة بمنع دخول الطلاب لمقار الامتحانات بهواتفهم المحمولة.

يأتي ذلك في إطار تأمين امتحانات الثانوية العامة حرصا على مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.