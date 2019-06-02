أخبار مصر

القضاء الاداري يدرج عصام ابو النجا في كشوف الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين وبطلان الانتخابات لمنعه من الترشيح

3 يونيو، 2019
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قضت محكمة القضاء الاداري الدائرة الثانية بالغاء القرار السلبي بالامتناع عن قيد الصحفي عصام او النجا  رئيس تحرير جريدة الامة والتي تصدر عن حزب الامة في جداول نقابة الصحفيين وحرمانه من حق الترشيح علي منصب النقيب في الانتخابات الماضية والتي اسفرت عن فوز ضياء رشوان بهذا المنصب

اقام ابو النجا دعواه طلب فيها ببطلان انتخابات الصحفيين لمنعه من ممارسة حقه الدستوري في خوض انتخابات نقابة الصحفيين واستجابت المحكمة لطلباته كاملة وما ترتب علي ذلك من اثار واخصها بطلان الانتخابات

 

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