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الكشف عن سبب عدم مصافحة محرز لرئيس الوزراء المصري

22 يوليو، 2019
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كشف منسق المنتخب الجزائري لكرة القدم حموشي بن سليماني حقيقة عدم مصافحة النجم الجزائري رياض محرز لرئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أثناء مراسم تسليم كأس الأمم الإفريقية 2019

وقال بن سليماني في تصريحات لموقع “إرم نيوز”، إنه تحدث مع محرز بعد الهجوم الذي تعرض له الأخير خلال الساعات الماضية من المصريين، بسبب هذا الأمر، حيث دافع اللاعب عن نفسه.

ونقل بن سليماني عن لسان محرز، أنه لم يتعمد إطلاقا عدم مصافحة الثنائي المصري، رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي، وكل ما في الأمر أنه صافح كل الموجودين على المنصة بالفعل، بمن فيهم الثنائي المصري المسؤول، أثناء استلامه الميدالية الذهبية، قبل استلام الكأس.

وتمكن محاربو الصحراء الذين لم يبلغوا المباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية منذ تتويجهم على أرضهم بلقبهم الأول عام 1990، من حصد اللقب الثاني عقب تغلبهم على السنغال بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما الجمعة على ملعب القاهرة الدولي.

المصدر: وكالات

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