عاجلعربى ودولى

الكويت تنشر صور عناصر “الخلية الإرهابية” التي تم ضبطها

13 يوليو، 2019
665 أقل من دقيقة
  1. نشرت وزارة الداخلية الكويتية صور عناصر الخلية الإرهابية التابعة لجماعة الإخوان المسلمين التي تم ضبطها، الذين كانت قد صدرت بحقهم أحكام من قبل القضاء المصري تصل إلى 15 عاما

مباشر

الكويت تنشر صور عناصر “الخلية الإرهابية” التي تم ضبطها

 

الكويت تنشر صور عناصر

2918

نشرت وزارة الداخلية الكويتية صور عناصر الخلية الإرهابية التابعة لجماعة الإخوان المسلمين التي تم ضبطها، الذين كانت قد صدرت بحقهم أحكام من قبل القضاء المصري تصل إلى 15 عاما.

إقرأ المزيد
مصدر مصري مسؤول لـ RT: سيتم تسليم خلية الإخوان المسلمين الموقوفة في الكويت لمصر قريبا

مصدر مصري مسؤول لـ RT: سيتم تسليم خلية الإخوان المسلمين الموقوفة في الكويت لمصر قريبا

وقالت الوزارة في بيان لها أمس الجمعة، إن أعضاء الخلية قاموا بالهرب والتواري عن أنظار السلطات الأمنية المصرية، متخذين الكويت مقرا لهم، لافتة إلى أن الجهات المختصة في الوزارة رصدت مؤشرات قادت إلى الكشف عن وجود الخلية، ومن خلال التحريات تمكنت من تحديد مواقع أفرادها، وباشرت الجهات المختصة عملية أمنية استباقية، تم بموجبها ضبطهم في أماكن متفرقة.

وبينت الوزارة أنه وبعد إجراء التحقيقات الأولية معهم أقروا بقيامهم بعمليات إرهابية وإخلال بالأمن في أماكن مختلفة داخل الأراضي المصرية، لافتة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية للكشف عن مَن مكنهم من التواري وساهم بالتستر عليهم، والتوصل لكل من تعاون معهم.

وحذرت الداخلية الكويتية من أنها لن تتهاون مع كل من يثبت تعاونه أو ارتباطه مع هذه الخلية أو مع أية خلايا أو تنظيمات إرهابية تحاول الإخلال بالأمن، وأنها ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن الكويت.

جريدة الانباء

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

29 أبريل، 2019
591

عاجل.. قوات حفتر تدخل اول أحياء طرابلس بهذه الخطة.. التفاصيل فى الخبر

23 ديسمبر، 2018
150

طلائع الجيش يهزم النجوم 2-1 ويتخطى الأهلي في ترتيب الدوري

26 نوفمبر، 2018
141

ازالة ٦٣٢٣ حالة اشغال وضبط و٧٢ حكم بالحبس ٣١٠ مخالفة مرورية بحملة انضباطية بكفر الدوار

27 نوفمبر، 2018
312

محام ينهي حياة زوجته بـ30 طعنة ويصيب حماته ويقطع شرايينه بطنطا

إغلاق