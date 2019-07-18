الكويت والأردن يبحثان سبل تعزيز علاقات التعاون العسكري بينهما

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بحث رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن محمد الخضر، مع الملحق العسكري الأردني لدى الكويت العميد الركن نواف الطراونة، سبل تعزيز علاقات التعاون العسكري بين البلدين.

كما بحث الجانبان – خلال اللقاء الذي عقد بحضور مدير شئون الملحقين والبعثات العسكرية في الكويت العميد الركن مساعد الحمدان، اليوم الخميس – عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ولاسيما المتعلقة بالجوانب العسكرية.

وأشاد الجانبان بروح التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، في ظل العلاقات القوية والمتينة التي تربط بينهما.