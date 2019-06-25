اللجان الالكترونية الاخوانية العاملة لحساب التنظيم الدولي و اسرائيل تكثف من الشائعات لافساد الامم الافريقية وتشويه انجازات الرئيس

كتب طارق درويش

كيقت اللجان الالكترونية التي تعمل لحساب التنظيم الدولي للاخوان و الموجه بتعليمات اسرائيلية للعمل ضد مصر لاطلاق المزيد من الشائعات المغرضة التي تستهدف تشويه انجازات الرئيس السيسي والتشكيك فيها و محاولة افساد العرس الافريقي المقام حاليا بالقاهرة باستضافة كاس الامم الافريقية لكرة القدم

اللجان الالكترونية تحاول استغلال وفاة الجاسوس مرسي والذي مات اثناء محاكمته بتهمة التخابر لحساب دول معادية بالاضافة الي التحريض علي القتل والارهاب واثارة الفوضي – في اغراضهم الرخيصة الممولة من دول قطر وتركيا بالتنسيق مع اسرائيل وامريكا وبريطانيا