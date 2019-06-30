اللغة الإنجليزية حائل تعجيزي في اختيار نواب رؤساء المدن الجدد (التفاصيل في الخبر)

المسئولين بمحافظة القليوبيه برئاسة السيد المحافظ لايعيشون علي ارض الواقع حيث تم اجراء مسابقه لاختييار نواب روؤساء مدن ومراكز ورؤساء وحدات محليه ووصفوهابآنها الاكبر في تاريخ الحكم المحلي ومحافظة القليوبيه علما بآن اعداد المتقدمين كان 109متسابق68نائب رئيس مدينه و41رئيس قريه وتناسوا ان المسابقه السابقه والتي اجراها السيداللواءمحمودعشماوي محافظ القليوبيه الاسبق كانت هي الاكبر حيث بلغ عددالمتسابقين 185 نائب رئيس مدينه ورئيس قريه وقد افرزت هذه المسابقه عددمن قيادات الحكم المحلي ولكن يتم تهميشهم بالرغم من انهم قد غيروا كثيرا في الوحدات الذي يعملون بها ثم قاموا باجراءالامتحان في المسابقه الحاليه وكانت الاسئله تعجيزيه كماوصفها اغلب الممتحنين قائلين ماذا يفعل رئيس قريه اونائب رئيس مدينه باللغه الانجليزيه خاصة وانه يعمل بالشارع ومع المواطنين ومسئول عن رفع المخلفات والقمامه من الشارع كماان القانون لم ينص علي اجادة اللغه الانجليزيه اوالكمبيوتر ليكون رئيس قريه اونائب رئيس مدينه وايضا لم يتم تدريب الموظفين علي اللغه اوالكمبيوتر واصفين مايحدث بالمهزله حيث ان المحافظه تقوم سنويا بتدريب عددقليل من الموظفين بديوان عام المحافظه ويتم تجاهل باقي الموظفين.