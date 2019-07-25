اللواء عادل جعفر للامن الوطني وناصر محي الدين في العلاقات العامة والاعلام ورفعت خضر للنقل والمواصلات و طارق العجيزي مديرا لامن القليوبية

كتب طارق درويش

اعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، الخميس، حركة التنقلات والترقيات السنوية لضباط الشرطة، والتي شهدت تغييرات شملت عددا من مساعدي وزير الداخلية، ومديري الأمن، ومديري المصالح والإدارات العامة، ونواب مديري الأمن، ونواب مديري الإدارات والمصالح.

وشهدت التنقلات إحالة عدد من الضباط الذين استوفوا العطاء للمعاش وترقية آخرين من مستحقي الترقية وفق المعايير الموضوعية في مختلف الرتب، والدفع بقيادات شابة لتولي مناصب قيادية بهدف ضخ دماء جديدة بالعديد من مديريات الأمن والقطاعات الأمنية لتتمكن من الاضطلاع بمسئولياتها الأمنية واستكمال مسيرة تطوير منظومة العمل الشرطي وفق استراتيجية الوزارة في المرحلة المقبلة وترسيخ سياستها في إعلاء مبدأ سيادة القانون والمواءمة بين تحقيق الأمن بمفهومه الشامل ومراعاة حقوق الإنسان وحسن معاملة المواطنين.

وشملت حركة تنقلات الشرطة 2019، تعيين اللواء عماد صيام مساعد الوزير لقطاع الأمن، واللواء عادل جعفر مساعد الوزير للأمن الوطني واللواء مصطفى شحاته مدير أمن الجيزة مساعد الوزير للشؤون القانونية، واللواء علاء الأحمدي مساعد الوزير لقطاع الإعلام والعلاقات، واللواء خالد فوزي مساعد الوزير للأمانة العامة، واللواء محمد زمزم الكهرباء، وتعيين اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء محمد الألفي مدير الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام، واللواء رضا العمده مدير أمن مطروح، واللواء مجدي المصري الاتصالات، واللواء حمزه عباس للإدارة العامة لتصاريح العمل، واللواء ناصر محي لإدارة الإعلام والعلاقات.

كما شملت الحركة تعيين اللواء أشرف ربيع مدير أمن شمال سيناء، واللواء رضا سويلم مساعد منطقة سيناء، واللواء أشرف الجندي مديرا لأمن الإسكندرية، واللواء نبيل سليم مديرا لـمباحث القاهرة، واللواء جمال عبد البارى لقطاع أمن المنافذ، واللواء محمد الشريف مدير أمن الجيزة، واللواء خالد عبد السلام الفيوم، واللواء طارق طارق الفقي للأمن المركزى، واللواء هشام يحيي حقوق الانسان، واللواء اسعد زكير مدير أمن أسيوط، واللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، واللواء أشرف عز العرب السجون، واللواء هشام نصر مساعد الوزير لشمال الصعيد، واللواء رفعت خضر لشرطة النقل والمواصلات، فيما جدد وزير الداخلية ثقته في اللواء علاء الدين سليم مساعد الوزير لقطاع الأمن العام.