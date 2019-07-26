اللواء فاضل عمار مديرا لامن الدقهلية بحركة وزارة الداخلية

البحيرة : سعيد شتا

أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اليوم قرارا بندب اللواء فاضل فهمي راشد عمار نائب مدير أمن البحيرة مديرا لأمن الدقهلية خلفا للواء محمد حجى والذى تم ندبه للعمل مساعدا اول للوزير لمنطقة شرق الدلتا.

كما شملت الحركة نقل اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية بالمنوفيه مديرا للمباحث الجنائية بالدقهلية خلفا للواء محمد شرباش والذى نقل مديرا للمباحث الجنائية بالبحيرة وذلك ضمن حركة التنقلات السنوية لضباط الشرطة لسنة 2019، التي إعلانها اليوم الخميس.

يُذكر أن اللواء فاضل فهمي راشد عمار عمل بجهاز أمن الدولة بالدقهلية لعدة سنوات كما عمل مساعدا لمدير امن البحيرة ثم نائبا لمدير امن البحيرة ثم مديرا لأمن الدقهلية.