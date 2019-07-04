اللواء هشام آمنة .. حملات تموينية مكبرة بمركزي دمنهور وكوم حمادة

لمراقبة الأسواق والمخابز لضمان وصول الدعم لمستحقيه .

البحيرة : سعيد شتا

أكد اللواء /هشام آمنة – محافظ البحيرة بضرورة تكثيف جهود مديرية التموين علي الأسواق والمخابز والمجازر لضبط الأسعار وردع المخالفين والقضاء علي إحتكار التجار .

مشيرا الى قيام الوحدات المحلية بدمنهور وكوم حمادة بتنفيذ حملات مكبرة بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين أسفرت عن :

أولا بالمرور علي أسواق ومخابز مركز ومدينة دمنهور

• تبين عدم وجود رصيد من الدقيق المدعم لصرف حصص المخابز مما تسبب في حدوث تأخير في إنتاج الخبز بالمخابز لعدم وجود رصيد يكفي حصص المخابز و تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

• ضبط عدد 5 شكائر دقيق مدعم + عدد 3 شكائر أخري قام مسئولي مخبزان بتجميعهما وإخفائهما لبيعها بالسوق السوداء ، و ضبط مخبز بلدي متصرفا في 15 شيكارة دقيق مدعم من حصته بعد عمل مطابقة بين رصيد الماكينة والرصيد الفعلي بالمخبز ، وكذا تم ضبط عدد 10 مخابز تنتج الخبز البلدي المدعم ناقص الوزن القانوني بمقدار يتراوح بين 20 / 29 جرام بالرغيف ، وتم ضبط عدد 2500 رغيف بلدي مدعم أثناء تهريبهم خارج المنظومة وبيعهم بالسوق السوداء .

• ضبط عدد 3 محلات جزارة تعرض لحوم بلدية غير صالحة للإستهلاك الآدمي وعليها أختام حبر أحمر مقلدة ومذبوحة خارج المجازر الحكومية وتشكل خطورة علي المستهلكين لعدم الكشف عليها قبل ذبحها والتأكد من خلوها من الأمراض بأوزان 10 كجم / 9 كجم / 3.5 كجم .

* ضبط عدد 60 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية مختلفة الأنواع والأحجام معروضة للبيع بمحل مبيدات وتحرير عدد 6 محاضر عدم إعلان عن أسعار المواد الغذائية وعدد 2 محضر عرض لحوم مكشوفة وضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية معروضة للبيع بسوبر ماركت.

ثانياً : بالنسبة للمرور علي أسواق ومخابز مركز ومدينة كوم حمادة .

• تحرير عدد 8 مخالفات إنتاج خبز ناقص الوزن يتراوح بين 20 جرام حتي 16 جرام وعدد 5 مخالفات إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدد 3 مخالفات عدم إعلان مواعيد العمل و2 توقف عن الإنتاج ومخالفة عدم نضافة أدوات .

• ضبط عدد 7 شكائر أرز أبيض منتهي الصلاحية بأحد محلات البقالة .

*ضبط عدد 10 علب جبنة بيضاء زنة الواحدة واحد كيلو منتهية الصلاحية وتحرير عدد 3 محاضر عدم إعلان أنشطة تجارية مختلفة .

هذا ويؤكد اللواء / المحافظ على ضرورة الرقابة المستمرة على جميع الأنشطة التموينية حرصا على مقدرات الدولة المخصصة للدعم وضمان وصوله لمستحقيه وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والخارجين عن القانون حفاظا علي سلامة وصحة المواطنين .