اللواء / هشام آمنة : ضبط طن و 800 كجم جبنة بمصنع غير مرخص و تحرير 8 محاضر تموينية بمركزى دمنهور وأبو المطامير .

اللواء / هشام آمنة : ضبط طن و 800 كجم جبنة بمصنع غير مرخص و تحرير 8 محاضر تموينية بمركزى دمنهور وأبو المطامير .

البحيرة : سعيد شتا

تفعيلاً لتوجيهات اللواء/ هشام آمنة ـ محافظ البحيرة بضرورة تكثيف الحملات التموينية علي الأسواق والمجازر والمحال التجارية للتأكد من مدي مطابقة السلع المعروضة من حيث مصدرها وتاريخ صلاحيتها وكذا منع الذبح خارج المجازر حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين .

قامت مديرية الطب البيطرى بالتعاون والتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين بعمل حملات تموينية بنطاق مركزى دمنهور وأبو المطامير

أسفرت عن :

* تحرير 3 محاضر ذبح خارج المجازر الحكومية وبلغ إجمالى عدد المذبوحات بالمجازر 322 ذبيحة بمركز ومدينة دمنهور .

* تحرير محضر ضد صاحب مصنع جبنة بدون ترخيص بمركز ومدينة أبو المطامير والتحفظ علي طن و800كجم جبنة تحت التصنيع و6 جراكن منفحة بدون علامات وبيانات و5 طن ملح بدون فواتير .

* تحرير ٤ محاضر عبارة عن سلع غذائية منتهية الصلاحية وعبوات كلور ومنظفات منتهية الصلاحية ، كما تم سحب عينات دقيق من المطاحن وإرسالها للمعامل ومتابعة صرف السلع التموينية بمركز ومدينة أبو المطامير .

هذا وقد وجه اللواء / المحافظ بضرورة التنسيق بين جميع رؤساء الوحدات المحلية والجهات المعنية (مباحث التموين ومديريات التموين والصحة والطب البيطري ) لمتابعة المرور علي الأسواق والمحال التجارية وإتخاذ اللازم حيال المخالف