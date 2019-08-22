اللواء/ هشام آمنة… ضبط 20 طن مواد غذائية منتهية الصلاحية بالمرور على المطاعم والمحال التجارية وتحرير عدد 40 محضر لمخابز مخالفة بكوم حمادة وحوش عيسى ودمنهور .

البحيرة : سعيد شتا

تمكنت الوحدات المحلية بمركزي كوم حمادة وحوش عيسى بالبحيرة من تنفيذ عدة حملات تموينية على المخابز البلدية والمطاعم ومحال بيع الأسمدة الكيماوية المدعمة للمزارعين وذلك بالتنسيق مع مديرية ومباحث التموين بالبحيرة حيث تم تحرير عدد 11 مخالفة ضد مخابز بلدية بمركز كوم حمادة لإنتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات وعدم إعلان وعدم نظافة الأدوات بالإضافة إلى ضبط مخبز متصرفاً في عدد 4 شكاير دقيق بلدي .

وبالمرور علي المحال التجارية بنطاق المركز تم ضبط الآتي ( 95 كرتونة عصير كل كرتونة بها 48 كيس بإجمالي 4560 كيس عصير منتفخ ومجهول المصدر – 100 كرتونة مياة غازية بإجمالي 1200 عبوة مجهولة المصدر – 30 كيلو أكسيد بوتاسيوم صودا كاوية وعدد 40 هيدروجين بداخل جركن بداخل معمل ألبان مجهول المصدر .

كما واصلت الوحدة المحلية بحوش عيسى جهودها بمتابعة المطاعم ومحال بيع الأسمدة الكيماوية حيث تمكنت من ضبط عدد 300 شيكارة كيماوي مدعمة للمزارعين و28 كيلو لحوم غير صالحة للإستهلاك الآدمي ومبيدات زراعية منتهية الصلاحية .

كما تم ضبط مطعم يقوم بإستخدام زيت طعام سبق إستخدامه من قبل وكذلك 7 محلات لعدم الإعلان عن الأسعار وبالمرور على المخابز بنطاق المركز تم تحرير محاضر ضد أصحاب 10 مخابز تقوم بإنتاج خبز ناقص الوزن والآخر غير مطابق للمواصفات .

وفى سياق متصل نفذت إدارة تموين بندر دمنهور حملات مكثفة علي الأسواق والمخابز والجمعيات الفئوية حيث تم ضبط عدد 19 مخبز ( 9 مخابز تنتج الخبز المدعم ناقص الوزن بمقدار من 17، 28 جرام بالرغيف – عدد 7 مخابز متوقفة عن الإنتاج بدون إذن رسمي – 3 مخابز تنتج الخبز من 12 مساءً لتهريبه دون الإلتزام بالمواعيد الرسمية ) كما تم ضبط عدد 5500 رغيف بلدي مدعم أثناء تهريبها من أحد المخابز بإستخدام تروسيكل وكذا ضبط عدد 48 بطاقة تموينية بأحد المخابز تستخدم في بيع وهمي للخبز المدعم .

وبالمرور على الأسواق تم تحرير 11 محضر تمويني لمحلات عرض وبيع سلع غذائية وكذا لثلاجات تجميد لعدم إلتزامهم بالقوانين والقرارات التموينية ولجمعيات فئوية وضبط طن ونصف مش وبروتين رومي منتهي الصلاحية وعدد 9 بستلة قشدة 16 كجم منتهية الصلاحية بمصنع أجبان و200 كجم جبن منتهية الصلاحية وغير صالحة للإستخدام بأحد ثلاجات المواد الغذائية وعدد 32 شيكارة مكسبات طعم مجهولة المصدر ومتغيرة الصفات الطبيعية بمصنع مقرمشات وضبط عدد 8 برميل طحينية + عدد 200 قالب حلاوة طحينية + عدد 10 شيكارة سكر وكلها مجهولة المصدر وذلك داخل مصنع غير مرخص بالإضافة لضبط عدد 2030 عبوة بويات ودهانات منتهية الصلاحية بمركز توزيع غير مرخص .

هذا وقد أكد اللواء/ هشام آمنة – محافظ البحيرة على إستمرار الحملات التفتيشية والتموينية بالتنسيق مع الجهات المعنية على الأسواق والمطاعم والمحلات العامة والمخابز للوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة والقضاء على الغش التجاري ومتابعة مدى إلتزام التجار بالأسعار وفحص شكاوي المواطنين ومنع إستغلالهم والحفاظ على صحتهم مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين .