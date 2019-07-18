اللواء/ هشام آمنة – محافظ البحيرة يتابع الموقف التنفيذي لتقنين أراضي أملاك الدولة بدائرة المحافظة

البحيرة : سعيد شتا

شدد اللواء/ هشام آمنة – محافظ البحيرة علي ضرورة تضافر كافة الجهود وتكثيف العمل والإسراع في تقنين أراضي أملاك الدولة بمدن ومراكز المحافظة لتأكيد هيبة الدولة والحفاظ علي حق الشعب من مساحات الأراضي أملاك الدولة سواء كانت مباني أو أراضي زراعية .

مشيراً إلي أنه يتم التنسيق مع مديرية المساحة والمساحة العسكرية والإستشعار عن بعد لإنهاء أعمال الرفع المساحي وإستكمال باقي الإجراءات وتقنين الطلبات المقدمة من المواطنين واضعى اليد .

وبمتابعة الموقف الحالي أكد اللواء/ المحافظ إلي ان أجمالي عدد الطلبات المقدمة حتى الآن بلغ 27 ألف و465 طلب وتم تحرير 71 عقد (مباني علي مساحات 9087 م² – أراضي زراعية علي مساحة 26 ألف و895 فدان) بنطاق مدن ومراكز المحافظة وخاصة بمركز مدينة وادى النطرون .

مشيراً إلى أن إجمالي المتحصلات من طلبات التقنين بلغت حتي الآن 744 مليون و252 ألف جنية وجاري إستكمال أعمال التقنين بمدن ومراكز المحافظة .

هذا وقد أكد اللواء/ هشام آمنة على أن ملف تقنين أراضي الدولة من أهم الملفات التي توليها المحافظة إهتماماً بالغاً وذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية للحفاظ على أراضي الدولة وإسترداد حقوق الشعب .

كما وجه اللواء/ المحافظ جميع الجهات التنفيذية المعنية بملف تقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة بضرورة الإسراع فى إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بتقنين أوضاع الطلبات المستوفية للضوابط والشروط وذلك طبقا للقانون 144 لسنة 2017م.