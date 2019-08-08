اللواء/ هشام آمنة يتفقد منافذ بيع اللحوم ويفتتح منفذ جديد بصلاح الدين بدمنهور بمناسبة عيد الاضحى المبارك .

البحيرة : سعيد شتا

فى إطار الجهود المبذولة لتوفير اللحوم والسلع الغذائية بالمنافذ المنتشرة بكافة مدن ومراكز المحافظة للعمل على التيسير على المواطينن وتخفيف الأعباء عن كاهلهم والعمل على ضبط الأسواق ومحاربة الغلاء وتوفير تلك السلع بالكميات والأسعار الإقتصادية وفى إطار خطة التوسع فى إفتتاح المنافذ .

قام اللواء/ هشام آمنة – محافظ البحيرة ود/ نهال بلبع – نائب المحافظ بإفتتاح منفذ بيع اللحوم الجديد بشارع الكورنيش بصلاح الدين بمدينة دمنهور الذى يقوم ببيع اللحوم بأسعار تقل عن مثيلاتها بالأسواق وبجودة ومواصفات عالية حيث يتم بيع كيلو اللحم السودانى بسعر 75 جنية وقام اللواء/ المحافظ بتفقد أقسام المنفذ وقام بمعاينة ثلاجة حفظ اللحوم بالمنفذ .

وفى ذات السياق قام اللواء/ المحافظ ود/ نهال بلبع بتفقد منفذ القوات المسلحة لبيع اللحوم البلدى السودانية بشارع النصر بدمنهور بسعر 85 جنية للكيلو كما يعرض لحوم الضأن بسعر 100 جنية وكيلو السجق بسعر 60 جنية والكبدة بـ85 جنية .

وألتقي اللواء/ المحافظ بعدد من المواطنين المترددين علي المنفذ والذين عبروا عن رضاهم بجودة المعروضات وأسعارها الإقتصادية .

ووجه اللواء/ المحافظ بتشديد الرقابة علي تلك المنافذ من الصحة والتموين للتأكد من سلامة المعروضات مع ضرورة المتابعة الدورية عليها للإطمئنان علي تزويدها بالكميات اللازمة لمواجهة الطلب عليها بشكل دوري منتظم وخاصة من اللحوم ومنتجاتها خلال هذه الأيام .

رافق اللواء المحافظ أ/ محمد خميس – رئيس مدينة دمنهور .