اللواء هشام آمنة يعتمد 30 مليون و500 الف جنيه لاستكمال عدد من المشروعات بدائرة المحافظة

البحيرة : سعيد شتا

صرح اللواء / هشام آمنة - محافظ البحيرة أنه قد تم اعتماد مبلغ 30 مليون و500 ألف جنية لإنشاء واستكمال عدد 10 مشروعات متنوعة الاغراض لتلبية احتياجات المواطنين العاجلة والملحة بدائرة المحافظة ممولة تمويلاً ذاتياً من الصناديق الخاصة بالمحافظة

وذلك تفعيلاُ لتوجيهات السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية ود / مصطفى مدبولي – رئيس مجلس الوزراء بضرورة العمل على تلبية احتياجات المواطنين العاجلة من الخدمات والمرافق العامة مشيراً إلى إن تلك المشروعات عباره عن :-

• إنشاء كوبرى المراكبية العائم الجديد على ترع المحمودية بمركز ومدينة كفر الدوار.

• إنشاء نقطة إطفاء بمدينة ابو حمص.

• استكمال رصف طريق الشيشية والمنشية الابراهيمية حتى طريق سوق الخيرى بطول 1500 متر بمركز ومدينة دمنهور.

• استكمال رصف مسافة 800 متر من نهاية المرصوف من خطة 2018/2019 حتى الكتلة السكنية بطريق حسين عمرو ( ترعة الجرن ) من شرنوب فى اتجاه سنهور بمركز دمنهور.

• رصف طريق بطول 1.5 كم من كوبرى أبيس 3 حتى القرية بمركز كفر الدوار.

• إنشاء مبنى وحدة مرور برشيد.

• انشاء دور علوى على مبنى العيادات الخارجية بمستشفى رشيد.

• صيانة ورفع كفاءة كورنيش النيل والممشى السياحي بمركز ومدينة رشيد

• إحلال وتجديد طريق مدرسة قرية 59 الدواجن بطول 800 متر بقرية الشعراوي بمركز ومدينة ابو المطامير.

• إجراء صيانة وعمرات لمعدات النظافة بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2018/2019م.

هذا وقد شدد اللواء المحافظ على ضرورة الانتهاء من تلك المشروعات والالتزام بالبرنامج الزمني المحدد لنهوها وكذا الالتزام بالمواصفات الفنية والقياسية في اعمال التنفيذ .