اللواء هشام آمنة يعلن الموافقة علي إقامة ١٨ مشروع إستثماري بإجمالي تكاليف إستثمارية ١٧٥ مليون جنية وتوفر ٤٤٠ فرصة عمل

البحيرة : سعيد شتا

أعلن اللواء / هشام آمنة – محافظ البحيرة عن موافقة اللجنة العليا للإستثمار على إقامة عدد ١٨ مشروع إستثماري متنوع بلغت تكاليفها الإستثمارية ١٧٥ مليون جنية توفر حوالى ٤٤٠ فرصة عمل ، بالإضافة إلي العديد من فرص العمل غير المباشرة .

جاء ذلك خلال رئاسته لإجتماع اللجنة العليا للإستثمار بحضور د/ نهال بلبع – نائب المحافظ و م/ عبد الرحمن الشهاوي – السكرتير العام للمحافظة و م/ حازم الأشموني – السكرتير العام المساعد وأعضاء اللجنة .

حيث إنتهت اللجنة إلى الموافقة على إقامة المشروعات الآتية وبياناتها كالتالي :-

– ثلاجة خضار وفاكهه علي مساحة ٢٠٠٠م٢ بناحية منطقة الإنطلاق قرية أبوبكر الصديق مركز بدر بتكاليف إستثمارية ٥٠٠ ألف جنية توفر ١٥ فرصة عمل

• منفذ بيع آلات ري وتنقيط ومعدات زراعية على مساحة ١٥٠م٢ بقرية أبو بكر الصديق غرب النوبارية بمركز أبوالمطامير بتكاليف إستثمارية مليون و٢٣٣ ألف جنية توفر ٥ فرص عمل

• محلات خدمة آلات زراعية على مساحة ٨٤م٢ غرب النوبارية بتكاليف إستثمارية ٣٤٤ألف جنية توفر ٥ فرص عمل

• ثلاجة تجميد خضروات وفاكهه على مساحة ٨٠٠م٢ بناحية مزرعة عمرو بن العاص بمركز بدر بتكاليف إستثمارية مليون و٦٥٠أ لف جنية توفر ٣٠ فرصة عمل

• ثلاجة حفظ خضار وفاكهه على مساحة ٣٤٠م٢ بناحية قرية الفتح الرابعة بذور مركز أبو المطامير بتكاليف استثمارية ٢مليون جنية وتوفر ٨ فرص عمل

• محطة فرز وتعبئة حاصلات زراعية علي مساحة ٨٧٥م٢ بناحية قرطسا بمركز دمنهور بتكاليف إستثمارية مليون و٢٥٠ ألف جنية وتوفر ٥ فرص عمل بخلاف العمالة الموسمية

• محلات خدمة آلات زراعية علي مساحة ٨٤م٢ بغرب النوبارية بتكاليف إستثمارية ٣٤٤ ألف جنية توفر ٥ فرص عمل

•محلات مبيدات وأسمدة ومخصبات زراعية وبذور وتقاوي وأدوات ري وتنقيط على مساحة ١١٨٠م٢ بناحية أحمد بدوي زمام خط ٩ النوبارية بمركز أبو المطامير بتكاليف إستثمارية ٨٣١ ألف جنية توفر ٢٠ فرصة عمل

• مشروع خلاصة المعجنات من الفواكة والخضروات والمشروبات الطبيعية علي مساحة ١٠٠٠ م٢ بوادي النطرون بتكاليف إستثمارية ٣ مليون و١٠٠ ألف جنية وتوفر ٣٠ فرصة عمل

• محلات خدمة آلات زراعية على مساحة ٢٣٠م٢ بناحية قرية عبد العظيم أبو العطا بالنوبارية بمركز أبو المطامير بتكاليف إستثمارية ٨٦٠ ألف جنيه وتوفر ١٥ فرصة عمل

• حظيرة مواشي علي مساحة ٩٠٠م٢ ومحلات مستلزمات إنتاج زراعي على مساحة ٣٥٠م بناحية الانطلاق جمعية ٢٥يناير جنوب التحرير مركز بدر بتكاليف إستثمارية ٢ مليون و ٥٠٠ ألف جنية وتوفر ٣٠ فرصة عمل.

• محطة فرز وتعبئة حاصلات زراعية على مساحة ٤٠٠٠ م٢ بناحية كوم البركة بكفر الدوار بتكاليف إستثمارية ٥ مليون و٩٠٠ ألف جنية وتوفر ٢٠٠ فرصة عمل

• منفذ بيع منتجات زراعية علي مساحة ١٢٠م٢ بناحية قرية حسين – الصديق مركز أبو المطامير بتكاليف إستثمارية ١٢٣ ألف جنيه وتوفر ٥ فرص عمل

• محلات مبيدات وأسمدة وآلات ري وتنقيط ومعدات زراعية على مساحة ٦٠٠م٢ بناحية المزرعة الثانية زمام شركة النوبارية لإنتاج البذور بمركز أبو المطامير بتكاليف استثمارية ٨٧٢ ألف جنيه وتوفر ٥ فرص عمل

• محطة تموين سيارات وآلات زراعية وجرارات علي مساحة ١٠٥٠م بناحية قرية الصبيه بتروجي بمركز أبو المطامير بتكاليف استثمارية ٢ مليون و٥٠٠ ألف وتوفر ١٥ فرصة عمل

• محلات آلات زراعية على مساحة ٤٢ م٢ بناحية قرية عبد العظيم أبو العطار بغرب النوبارية مركز أبو المطامير بتكلفة ٣٤٤ ألف جنيه وتوفر ٥ فرص عمل

• تحويل مساحة ٢٠٠٠م٢ بمركز وادي النطرون من إستصلاح وزراعة إلى أرض مشروعات لإقامة مصنع لفرز الرمال بتكلفة ٢ مليون جنية وتوفر ٢٥ فرصة عمل .

• مشروع إنتاج داجني على مساحة ٢٤٠٠م٢ بقرية بني سلامة بمركز وادي النطرون بتكاليف إستثمارية ١٤٩ مليون جنية وتوفر ١٨ فرصة عمل بخلاف العمالة المباشرة.

هذا وقد وجه اللواء/ المحافظ خلال الإجتماع بضرورة تشكيل لجنة تقوم بالمراجعة والتفتيش علي جميع المشروعات التي تم التصديق عليها والتأكد من الإلتزام بالبرنامج الزمنى لكل مشروع وجدية أصحابها في تنفيذ تلك المشروعات ومتابعتها والوقوف علي مصداقيتها ونسب ومراحل التنفيذ مع توثيق تلك المراحل أولا بأول

كما وجه اللواء/ المحافظ بأن يلتزم أصحاب المشروعات الواقعة بنطاق قري مبادرة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية حياة كريمة بتعيين ٥٠٪ من العمالة من أبناء تلك القري

هذا وقد وافقت اللجنة العليا للإستثمار على طلب وزارة البترول والثروة المعدنية تخصيص قطعة أرض بمدينة إدكو على مساحة ١١٥ فدان لصالح الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات لإقامة مشروع إنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة (Mdf)

وأكد اللواء/ المحافظ علي أن المشروع من المشروعات الإقتصادية الواعدة ذات المردود الإقتصادي والبيئي والاجتماعي وسوف يسهم فى الإرتقاء بالمنظومة البيئية والاستفادة من المخلفات الزراعية بالمحافظة

ووجه بضرورة التنسيق مع كافة الجهات المعنية والتسريع في إجراءات تنفيذ المشروع

مشيراً إلى أن المشروع تبلغ تكاليفه الإستثمارية ٢٠٩ مليون يورو