اللواء هشام آمنة يعلن عن ٧ مشروعات صرف صحى ضمن مشروعات الصرف الصحي المتكامل الأول issip- phase2 بتكلفة ١٨٩ مليون جنية .

اللواء/ هشام آمنة يعلن عن ٧ مشروعات صرف صحى ضمن مشروعات الصرف الصحي المتكامل الأول issip- phase2 بتكلفة ١٨٩ مليون جنية .

البحيرة : سعيد شتا

فى إطار الجهود المبذولة للإرتقاء بخدمات قطاع مياة الشرب والصرف الصحي والعمل على تلبية إحتياجات المواطنين في هذا القطاع الحيوي الهام .

اللواء/ هشام آمنة – محافظ البحيرة يؤكد على ضرورة متابعة كافة المشروعات المنفذة بمدن ومراكز المحافظة للوقوف على معدلات ونسب التنفيذ والبرنامج الزمنى المحدد لنهوها وأهم المعوقات التي تعترض تنفيذها وسبل الدفع بها وتذليلها .

مشيراً إلى أنه جارى تنفيذ عدد 7 مشروعات صرف صحى ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل الأول ٢ issip- phase تجاوزت إستثماراتها ١٨٨ مليون و٨٤٢ ألف جنية بدائرة المحافظة تم الإنتهاء من عدد منها وجارى الإنتهاء من الباقى .

وفى هذا الصدد صرح م/ محمد سعيد نشأت – رئيس مجلس إدارة شركة مياة الشرب والصرف الصحي أن تلك المشروعات عبارة عن :-

• المرحلة الثانية لمشروع صرف صحي قرى ( النخلة القبلية – النخلة البحرية – إسماعيل المعلم – مظلوم عمر ) بمركز ومدينة أبو حمص لخدمه ٣٥ ألف نسمة بتكلفه ٢٦ مليون و٩٤٦ ألف و٣٩٩جنية وتم تسليمه فى ٢٠١٩/٣/١٩م .

• المرحلة الثانية من مشروع الصرف الصحي لقرى ( التمامة – عزبة نصر الله – عزبة طعيمة – عزبة كوم سيف – عزبة مصباح – عزبة الفقهاء – عزبة علي حبيب – عزبة جرار – عزبة الخولي – عزبة جماليصو – عزبة جاد الله زيد – سيدي عيسى ) بمركز ومدينة أبو حمص وذلك لخدمة عدد ٣٩ الف نسمة بتكلفة ٥٠ مليون و١٩٤ ألف و٨٤٦ جنية وتم تسليم المشروع في ٢٠١٩/١/١٩ .

• المرحلة الثانية من مشروع صرف صحي قرى ( كفر نكلا – ليديا – كومبو – لطفي ) بمركز ومدينة المحمودية لخدمه ٢٣ ألف نسمة بتكلفة ٣١ مليون ٢٩٣ ألف جنية وتم تسليم المشروع في ٢٠١٨/٢/٢٢ .

• المرحلة الثانية من مشروع صرف صحي قرى ( منصور بريدان – الحاج حسين – النمامسة ) بمركز ومدينة أبو حمص وذلك لخدمة عدد ٣٠ ألف نسمة بتكلفة ٣٧ مليون ٧٣٣ ألف و٦٤٠جنية وتم تسليم المشروع في ٢٠١٨/٢/١٢ .

• المرحلة الثانية من مشروع صرف صحي قرى ( عزبة سميحة – عزبة الخضراوي – عزبه أبو خميس – عزبة العزبة الجديدة ) بمركز ومدينة أبو حمص بتكلفة ١٧ مليون و٥٥ ألف و٥٣٧ جنية وتم الإنتهاء منها ودخولها الخدمة في ٢٠١٨/٢/١٨ .

• المرحلة الثانية من مشروع صرف صحي قرية كوم النص بمركز كفر الدوار لخدمة ٥٠٠٠ نسمة بتكلفة ١٦ مليون و٣٠٥ ألف و٧٦٢ جنية وتم الإنتهاء منه ودخوله الخدمة في ٢٠١٨/٢/٤ .

• المرحلة الثانية من مشروع صرف صحي قرية الشويكى لخدمة ٢٠٠٠ نسمة بتكلفة ٩ مليون و٣٢١ ألف و٤١٣ جنية وتم دخولها الخدمة فى ٢٠١٨/٢/٦ .

وأكد اللواء/ المحافظ على أهمية تلك المشروعات لتحسين البنية الأساسية وتدعيم القرى بمرافق مياة الشرب والصرف الصحي وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين .

كما يوجه اللواء/ المحافظ بتضافر كافة الجهود والإلتزام بالبرامج الزمنية المحددة للإنتهاء من كافة المشروعات الجاري تنفيذها بمدن ومراكز المحافظة .