اللواء/ هشام آمنة يفتتح المبني الإداري للوحدة المحلية لقرية الربدان بشبراخيت بتكلفة 3 مليون جنية .

البحيرة : سعيد شتا

في إطار الجهود المبذولة لرصد إحتياجات المواطنين من الخدمات والمرافق العامة التي تمس إحتياجاتهم اليومية والعمل علي تلبية تلك الإحتياجات بالتنسيق مع كافة الجهات من الوزارات والهيئات المعنية .

قام اللواء/ هشام آمنة – محافظ البحيرة بإفتتاح المبني الإداري للوحدة المحلية لقرية الربدان بشبراخيت حيث تم إحلال وتجديد المبني والمقام على مساحة 480 م² وهو مكون من ثلاثة أدوار (دور أرضى ودورين علويين) بتكلفة إجمالية بلغت 3 مليون جنية .

حيث قام اللواء/ المحافظ بتفقد المبني وأشاد بمستوى التجهيز والتشطيب ووجه بضرورة تكاتف الجهود والعمل على تلبية إحتياجات المواطنين والإهتمام بالنظافة العامة والإنارة بالقرية .

رافق اللواء/ المحافظ :- د/ نهال بلبع – نائب المحافظ ود/ يسرى بيومي – وكيل وزارة الصحة وأ/ محمد عنتر – رئيس مدينة شبراخيت وأعضاء مجلس النواب د/ عمر حمروش وأ/ أشرف رحيم .