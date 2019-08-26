اللواء/ هشام آمنة يقدم درع المحافظة وشهادة تقدير للسكرتير العام، في إحتفالية تكريمه لبلوغه سن الكمال .

اللواء/ هشام آمنة يقدم درع المحافظة وشهادة تقدير للسكرتير العام، في إحتفالية تكريمه لبلوغه سن الكمال .

البحيرة : سعيد شتا

أعرب اللواء/ هشام آمنة – محافظ البحيرة عن فخره وإعتزازه بشخص المهندس/ عبد الرحمن الشهاوى خلال فترة عمله كسكرتير عام للمحافظة، ومدى حرصه على الصالح العام ومتابعته الدؤوبة على مدار الـ٢٤ ساعة للمجريات والأحداث والموقف التنفيذي للأعمال وحرصه على إنهاء مشاكل المواطنين وأداء واجبه الوظيفى على أكمل وجه .

مشيراً إلى أن سن المعاش هو بداية جديدة لعطاء ممتد، وأن السن ليس معياراً للقدرة العقلية والعملية .

جاء ذلك خلال الإحتفالية التى أُقيمت بمجمع دمنهور الثقافي ظهر اليوم لتكريم م/ عبدالرحمن الشهاوى – السكرتير العام لبلوغه سن المعاش وذلك بحضور كل من الدكتورة/ نهال بلبع – نائب المحافظ، والمهندس/ حازم الأشمونى – السكرتير العام المساعد ورؤساء الوحدات المحلية ومديرى المديريات والمشروعات الخدمية .

كما شارك فى الإحتفالية كلاً من اللواء/ سمير سلام واللواء/ عمر الشوادفى – محافظا الدقهلية السابقين اللذان أكدا على أن الإحتفالية نموذجاً للوفاء والخلق الرفيع تجاة كل من أخلص فى خدمة وطنه بصدق مشيرين إلى فترة عملهما مع السكرتير العام فى محافظة الدقهلية كانت نموذجاً الإنضباط الإدارى وحب وإحترام العمل .

كما شارك التكريم اللواء/ أشرف عبد السلام – مساعد مدير الأمن والعقيد/ محمد شرف – المستشار العسكرى ومسئولى المرور والحماية المدنية ومديرى إدارات الديوان .

وفى كلمته ثمن اللواء/ هشام آمنة جهود م/عبد الرحمن الشهاوى خلال فترة عمله وغيرته على المال العام ومكافحته لكافة أشكال الفساد والمفسدين والعمل على إنهاء حوائج المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم وكذا تحليه بالأخلاق الحميدة والإخلاص والتفاني في العمل .

وقدم اللواء/ المحافظ شهادة تقدير ودرع المحافظة للمهندس عبد الرحمن الشهاوى تقديراً لجهوده وإخلاصه فى عمله متمنياً له التوفيق والسداد فى حياته المستقبلية .